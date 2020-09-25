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Мужчина с ножом напал на людей в Париже, четверо пострадали

Автор:  
Арсен Утешев
25 Сентября 2020, 18:25
Мужчина с ножом напал на людей в Париже, четверо пострадали

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - В Париже в результате нападения возле офиса Charlie Hebdo пострадали четверо человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Guardian.

Возле бывшего офиса французской сатирической газеты Charlie Hebdo произошло нападение с использованием ножа, подозреваемый арестован, сообщает парижская полиция.

Согласно первой версии, выдвинутой полицией, было двое подозреваемых, однако теперь с стражи порядка считают, что это был один человек, который и задержали возле площади Бастилии в восточной части Парижа.

По сообщениям BFM TV, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Пока неизвестно, что стало причиной нападения и связано ли оно с газетой Charlie Hebdo, которая переехала в другой офис после нападения в 2015 году.


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