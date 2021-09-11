Мужчина ранил ножом участкового инспектора в Туркестанской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Туркестанской области подозреваемый в хранении наркотиков нанес ножевое ранение участковому инспектору, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Участковый инспектор полиции МПС Сарыагашского РОП Аскар Уалиев получил ножевое ранение при доставлении на следственные действия подозреваемого в хранении наркотиков, который проживал на его обслуживаемом административном участке. Полицейскому оказали скорую медицинскую помощь и доставили в районную больницу.

Так, ранее в ходе рейдовых отработок полицейские Сарыагашского РОП остановили на улице мужчину, вызвавшего у них подозрение. При проверке документов стражи порядка обнаружили у подозреваемого наркотики и направили на экспертизу. Согласно заключению изъятое наркотическое средство оказалось «высушенной марихуаной». В отношении местного жителя начали досудебное расследование по статье 296 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта».

Впоследствии сельчанина следователь вызвал повесткой для проведения процессуальных действий. Однако подозреваемый проигнорировал. Участковый инспектор Аскар Уалиев встретился с ним и разъяснил о необходимости соблюдения закона. В этот момент мужчина неожиданно достал кухонный нож и ударил полицейского по ноге, а затем скрылся.

Окружающие, ставшие очевидцами происшествия, сразу же вызвали скорую помощь. Также на место происшествия прибыли сотрудники полиции Батырбек Ералиев, Бекжан Кенесарин, Марат Сыргабаев, а также Бакдаулет Жораев и Жумабек Кошенов. Так как медработники уже оказывали их коллеге помощь, полицейские бросились в след за подозреваемым. Они прочесали все близлежащие улицы и направились по указанному адресу. В итоге стражи порядка задержали подозреваемого по месту жительства. Кухонный нож изъяли в качестве вещественного доказательства. На сегодня мужчина находится под арестом.

Кроме статьи за хранение наркотиков в отношении задержанного проводится досудебное расследование по части 1 статьи 380-1 УК РК «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного, специального государственного органа».

Аскар Уалиев служит в органах внутренних дел с 2008 года. На должности участкового инспектора работает с 2015 года. На его административном участке проживает около шести тысяч жителей. Инспектор обеспечивает на обслуживаемой территории соблюдение тишины и общественного порядка. По словам коллег, он ответственно относится к своей работе.

В настоящее время полицейские Аскар Уалиев, получивший ножевое ранение в ногу во время исполнения служебных обязанностей, находится на лечении. Ему оказывается вся необходимая помощь.