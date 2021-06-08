Мужчина ранил ножом свою знакомую в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы 56-летний мужчина ранил ножом свою знакомую, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

Поножовщиной закончилось застолье между жителями Енбекшиказахского района, Алматинской области, коротавшие время в одном из домов в микрорайоне «Думан». От рук собутыльника пострадала 28-летняя женщина.





«Подозреваемому 56 лет. Мужчина заподозрил свою знакомую в краже сотового телефона. К счастью, рана оказалась не глубокой и угрозы для жизни женщины не представляла. Обе стороны для разбирательства доставлены в полицию, где следствием будет дана правовая оценка действиям подозреваемого», - сообщили в полиции.

Ранее в одном из жилых домов Алматы произошла драка между строителями, в результате которой один из них скончался от ножевого ранения.