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    20:54, 07 Июнь 2021 | GMT +6

    Мужчина ранил ножом свою знакомую в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы 56-летний мужчина ранил ножом свою знакомую, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

    Поножовщиной закончилось застолье между жителями Енбекшиказахского района, Алматинской области, коротавшие время в одном из домов в микрорайоне «Думан». От рук собутыльника пострадала 28-летняя женщина.


    «Подозреваемому 56 лет. Мужчина заподозрил свою знакомую в краже сотового телефона. К счастью, рана оказалась не глубокой и угрозы для жизни женщины не представляла. Обе стороны для разбирательства доставлены в полицию, где следствием будет дана правовая оценка действиям подозреваемого», - сообщили в полиции.

    Ранее в одном из жилых домов Алматы произошла драка между строителями, в результате которой один из них скончался от ножевого ранения.


    Теги:
    МВД РК Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Видео Алматы Происшествия Правоохранительные органы
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