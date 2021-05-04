Мужчина ранил ножом полицейского в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Талдыкоргане мужчина ранил полицейского кухонным ножом. Его задержали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе Департамента полиции Алматинской области сообщили, что 3 мая в 01:15 часов сотрудникам полиции поступил вызов от жительницы города Талдыкорган о том, что на почве семейной ссоры мужчина, находясь на автовокзале, угрожает ей.

На место вызова незамедлительно прибыли двое участковых инспекторов полиции УП города Талдыкорган, которых подозреваемый мужчина заметил и попытался скрыться с места.

«В ходе преследования и принятия мер к задержанию правонарушителя, на пересечении ул. Абая - Жансугурова фигурант стал оказывать сопротивление сотрудникам полиции с использованием холодного оружия и при задержании нанес ножевое ранение одному из участковых инспекторов. Подозреваемый мужчина, оказавшийся 23-летним жителем Коксуского района, задержан и взят под стражу. Орудие преступления – кухонный нож, изъят. Полицейский с телесными ранениями доставлен в больницу г. Талдыкорган», - сообщили в полиции.

По факту применения насилия в отношении представителя власти возбуждено уголовное производство, предусмотренное ст.380 ч.2 УК РК.