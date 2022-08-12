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Мужчина ранил мачете несколько человек в парке Ливерпуля
12 Августа 2022 11:16

Мужчина ранил мачете несколько человек в парке Ливерпуля

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Вооруженный мачете мужчина ранил несколько человек в парке английского города Ливерпуль, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Daily Mail.

Жертвы нападения были доставлены в больницу. Сообщается, что пострадавшие получили травмы от ножевых ранений, которые не угрожают их жизни.

Полиция графства Мерсисайда сообщила, что задержала подозреваемого в Стэнли-парке недалеко от стадионов футбольных клубов «Ливерпуль» и «Эвертон». Мужчина бесчинствовал на улицах, ходил и кричал на людей, держа в руках предмет, описанный как мачете.

Стражи порядка предполагают, что инцидент не связан с терроризмом, и подозреваемый, возможно, имеет проблемы с психическим здоровьем. Стало известно, что нападавший является местным гражданином. В настоящее время он взят под стражу для допроса.

Фото: liverpoolecho.co.uk

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