Мужчина пытался спрыгнуть со строительного крана в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня около 9.30 на пульт 102 в Туркестане поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина забрался на строительный кран и пытается совершить самоубийство, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Туркестанской области.

На место происшествия сразу же выехали сотрудники следственно-оперативной группы, представители прокуратуры. Стражи порядка провели с мужчиной разъяснительную беседу и стали отговаривать от совершения опрометчивого шага. Полицейским удалось уговорить горожанина спуститься вниз. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Попытку суицида полицейские зарегистрировали и выясняют все обстоятельства произошедшего.