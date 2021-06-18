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    17:48, 18 Июнь 2021 | GMT +6

    Мужчина пытался спрыгнуть со строительного крана в Туркестане

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня около 9.30 на пульт 102 в Туркестане поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина забрался на строительный кран и пытается совершить самоубийство, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Туркестанской области.

    На место происшествия сразу же выехали сотрудники следственно-оперативной группы, представители прокуратуры. Стражи порядка провели с мужчиной разъяснительную беседу и стали отговаривать от совершения опрометчивого шага. Полицейским удалось уговорить горожанина спуститься вниз. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

    Попытку суицида полицейские зарегистрировали и выясняют все обстоятельства произошедшего.


    Теги:
    Туркестанская область Происшествия, ЧС Происшествия
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