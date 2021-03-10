Мужчина пытался спрыгнуть с моста в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Мужчина залез на арку пешеходного моста в Алматы. Видео появилось в Сети. В департаменте полиции рассказали подробности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Авторы ролика сообщили, что инцидент произошел на пересечении проспекта Рыскулова с улицей Шемякина. На кадрах видно, что вокруг мужчины собралось довольно много людей.

«Человек пытается спрыгнуть. На переговоры не поддается. Он без обуви», - говорит голос за кадром.





В пресс-службе департамента полиции города уточнили, что эта попытка суицида не увенчалась успехом.

«Благо , она была вовремя предотвращена. Первой тревогу забила полицейский психолог управления полиции Жетысуского района. Она проезжала мимо, стянула все комплексные силы полиции: ближайшие экипажи патрульных полиции, участковых инспекторов. В итоге мужчину, который будучи в состоянии наркотического опьянения, как выяснилось позже, удалось спустить с арки пешеходного моста. С ним проведена профилактическая беседа. Он был доставлен в управление полиции Жетысуского района для установления личности и дальнейшего медицинского освидетельствования», - прокомментировала официальный представитель департамента полиции (ДП) Алматы Салтанат Азирбек.