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    15:40, 10 Март 2021 | GMT +6

    Мужчина пытался спрыгнуть с моста в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Мужчина залез на арку пешеходного моста в Алматы. Видео появилось в Сети. В департаменте полиции рассказали подробности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Авторы ролика сообщили, что инцидент произошел на пересечении проспекта Рыскулова с улицей Шемякина. На кадрах видно, что вокруг мужчины собралось довольно много людей.

    «Человек пытается спрыгнуть. На переговоры не поддается. Он без обуви», - говорит голос за кадром.


    В пресс-службе департамента полиции города уточнили, что эта попытка суицида не увенчалась успехом.

    «Благо , она была вовремя предотвращена. Первой тревогу забила полицейский психолог управления полиции Жетысуского района. Она проезжала мимо, стянула все комплексные силы полиции: ближайшие экипажи патрульных полиции, участковых инспекторов. В итоге мужчину, который будучи в состоянии наркотического опьянения, как выяснилось позже, удалось спустить с арки пешеходного моста. С ним проведена профилактическая беседа. Он был доставлен в управление полиции Жетысуского района для установления личности и дальнейшего медицинского освидетельствования», - прокомментировала официальный представитель департамента полиции (ДП) Алматы Салтанат Азирбек.


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