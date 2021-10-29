Мужчина пытался сброситься с «Эйфелевой башни» в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы мужчина хотел сброситься с уменьшенной копии Эйфелевой башни, дислоцированной на пересечении проспектов Назарбаева и Абая. Ему помещал сотрудник полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В числе первых на место происшествия прибыла и наша съемочная группа. К этому времени охранник «Французского дома», забравшись наверх, вел переговоры с мужчиной, а патрульные экипажа «Буран-160» находились внизу и вместе с прохожими натянули тент, на случай, если фигурант вдруг реализует задуманное. Выждав удобный момент, я полез наверх. Подкравшись сзади, нам с секьюрити удалось схватить мужчину и блокировать его дальнейшие действия, направленные на суицид. Вниз его спустили с помощью лестницы. Неизвестный находился в сильном алкогольном опьянении и не смог внятно объяснить причину своего поступка. Патрульным экипажем он был доставлен для разбирательства в управление полиции Бостандыкского района», - рассказал подробности произошедшего сотрудник управления внутренних и внешних коммуникаций Департамента полиции города Талгат Сейлбаев.

Личность мужчины установлена. Это – гражданин М., 1977 года рождения, без определенного места жительства. Протрезвев, он рассказал полицейским, что решился на такой шаг из-за неустроенной жизни.

Высота копии Эйфелевой башни в Алматы составляет около 20 метров.



