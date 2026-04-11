Мужчина попытался вернуть 2,5 млн тенге после расставания в Жамбылской области

История, ставшая поводом для судебного разбирательства, развернулась в Кордайском районе, когда он познакомился с женщиной, воспитывающей двоих детей. Отношения развивались стремительно, пара встречалась около четырех-пяти месяцев, и, по его словам, у него были серьезные намерения создать семью.

Будучи в статусе жениха, он взял на себя часть финансовых забот возлюбленной. Регулярно переводил ей деньги на покупку лекарств, одежды для детей и другие повседневные расходы. Однако до марша Мендельсона дело так и не дошло. Пара рассталась, общение прекратилось, а женщина просто заблокировала номер несостоявшегося супруга.

Оскорбленный таким финалом, мужчина решил вернуть все потраченные за время романа средства. Он подсчитал убытки — набрались внушительные 2,5 миллиона тенге, на эту сумму он подал иск.

В своем заявлении он попытался представить бывшую возлюбленную должницей, потребовав взыскать с нее всю сумму как неосновательное обогащение, а заодно обязать ее оплатить государственную пошлину.

Сама же девушка с таким поворотом событий категорически не согласилась. В суде она пояснила, что никаких денег в долг не просила и не брала. По ее словам, бывший ухажер помогал ей и ее семье абсолютно добровольно, по собственной инициативе оплачивая их нужды.

Изучив материалы дела, суд встал на сторону женщины. Служители закона установили четкую грань между договорными обязательствами и обыкновенной щедростью в отношениях.

Выяснилось, что мужчина перечислял деньги по доброй воле, и эти переводы носили характер безвозмездной материальной помощи. Никаких расписок, договоров займа или иных доказательств того, что средства передавались именно на условиях возврата, суду предоставлено не было.

В итоге суд отказал мужчине в удовлетворении иска. Вернуть деньги за несостоявшуюся любовь не вышло — решение уже вступило в законную силу.

