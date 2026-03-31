Мужчина утопил жену из-за бизнеса, стоимостью 125 млн тенге в Павлодаре

Материалы дела рассмотрели в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Павлодарской области. Преступление было совершено в августе 2024 года. Супруги вместе катались на лодке в районе так называемого «теплого» течения в Павлодаре.

По версии следствия, мужчина заранее планировал расправу над супругой. Ранее женщина заявляла о намерении подать на развод, что, как утверждается, его не устраивало.

Как пояснила судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области Жанна Ныгыбаева, свидетели сообщили, что подсудимый остро воспринимал предстоящий развод как угрозу своему имущественному положению. Доходное предприятие — ТОО — находилось в индивидуальной собственности супруги на основании договора безвозмездной передачи доли уставного капитала и при разводе не подлежало разделу.

Речь идет о мебельной фабрике стоимостью около 125 миллионов тенге.

Перед смертью женщина получила множественные удары. При этом место, где она утонула, отличается небольшой глубиной и слабым течением, что исключает возможность гибели без постороннего вмешательства.

Подсудимый вину не признал. В ходе разбирательства были допрошены более 40 свидетелей, исследованы материалы экспертиз, что в совокупности позволило суду прийти к выводу о доказанности вины.

Мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы. Известно, что супруги прожили вместе более 20 лет и воспитывали общего ребенка.

