    14:53, 30 Март 2026 | GMT +5

    Мужчина покончил с собой в спецприемнике в Атырау

    Мужчина, находившийся под административным арестом в специальном приемнике управления полиции города Атырау, был найден мертвым, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: КУИС
    Фото: КУИС

    Согласно предварительной информации, 29 марта 2026 года в специальном приемнике было обнаружено тело гражданина 1974 года рождения. Он отбывал административное наказание по части 2 статьи 73 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, предусматривающей ответственность за противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений.

    Установлено, что 25 марта мужчина был помещен под административный арест на 10 суток на основании заявления своего сына 2003 года рождения.

    — По факту самоубийства возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия, — сообщили в пресс-службе департамента полиции.

    Ранее в Карагандинской области был найден мертвым подозреваемый в двойном убийстве.

    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
