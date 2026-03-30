Мужчина покончил с собой в спецприемнике в Атырау

Согласно предварительной информации, 29 марта 2026 года в специальном приемнике было обнаружено тело гражданина 1974 года рождения. Он отбывал административное наказание по части 2 статьи 73 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, предусматривающей ответственность за противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений.

Установлено, что 25 марта мужчина был помещен под административный арест на 10 суток на основании заявления своего сына 2003 года рождения.

— По факту самоубийства возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия, — сообщили в пресс-службе департамента полиции.

Ранее в Карагандинской области был найден мертвым подозреваемый в двойном убийстве.