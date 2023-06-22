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Мужчина покончил с собой в полицейской машине в Алматы

Автор:  
Еламан Турысбеков
22 Июня 2023, 10:59
Мужчина покончил с собой в полицейской машине в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полицейские задержали мужчину по подозрению в хищении автомобиля у своей знакомой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Департамент полиции Алматы проводит расследование.

«По факту смерти гражданина И., 1980 года рождения, задержанного по подозрению в совершении открытого хищения автомашины марки «Toyota» у своей знакомой, в настоящее время проводится расследование. Согласно заключению экспертизы, погибший был в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства устанавливаются», - проинформировали в пресс-службе департамента полиции города.


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