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Мужчина погиб во время пожара в больнице Жезказгана

4 Ноября 2021 14:51
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Мужчина погиб во время пожара в больнице Жезказгана

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – В Центральной больнице Жезказгана возник пожар. После тушения было обнаружено тело 60-летнего мужчины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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3 ноября в 11:58 поступило сообщение о пожаре в здании центральной больницы города Жезказгана. К месту вызова были направлены 24 человек и 7 единиц техники ДЧС. На четвертом этаже в палате произошло горение на площади 10 кв.м.

«На месте пожара обнаружено тело пациента, 1961 года рождения. Возбуждено уголовное дело. На сегодня больница работает в штатном режиме», - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Карагандинской области.

«Оперативно принятыми мерами пожар был ликвидирован силами ДЧС Карагандинской области в 12:21. Причина возгорания и обстоятельства гибели устанавливаются», - рассказали в пресс-службе ДЧС области.


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#Карагандинская область   #Происшествия   #МЧС   #Пожар  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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