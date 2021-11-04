Мужчина погиб во время пожара в больнице Жезказгана

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – В Центральной больнице Жезказгана возник пожар. После тушения было обнаружено тело 60-летнего мужчины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

3 ноября в 11:58 поступило сообщение о пожаре в здании центральной больницы города Жезказгана. К месту вызова были направлены 24 человек и 7 единиц техники ДЧС. На четвертом этаже в палате произошло горение на площади 10 кв.м.

«На месте пожара обнаружено тело пациента, 1961 года рождения. Возбуждено уголовное дело. На сегодня больница работает в штатном режиме», - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Карагандинской области.

«Оперативно принятыми мерами пожар был ликвидирован силами ДЧС Карагандинской области в 12:21. Причина возгорания и обстоятельства гибели устанавливаются», - рассказали в пресс-службе ДЧС области.