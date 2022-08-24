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    15:11, 24 Август 2022 | GMT +6

    Мужчина погиб во время пожара на даче в Павлодаре

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - На линию «101» 24 августа в 04:14 поступило сообщение о возгорании дачного дома в садоводстве «Иртыш» в г. Павлодар, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    Пожарные установили, что полностью выгорел одноэтажный кирпичный дом. Площадь составила 30 квадратных метров.

    «В ходе разведки звено газодымозащитной службы обнаружило обгоревший труп 36-летнего мужчины, а также 62-летнюю хозяйку дачи, которую затем госпитализировали в первую городскую больницу», – проинформировали в пресс-службе областного департамента по чрезвычайным ситуациям.

    Кроме того, с чердака извлекли 27-литровый газовый баллон.

    Огонь тушили 11 сотрудников ДЧС Павлодарской области, использовали две спецмашины. Причину и ущерб устанавливают.



    Фото: pavlodarnews.kz




    Теги:
    Общество Пожар Павлодарская область Происшествия Павлодар Происшествия, ЧС
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