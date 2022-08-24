Мужчина погиб во время пожара на даче в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - На линию «101» 24 августа в 04:14 поступило сообщение о возгорании дачного дома в садоводстве «Иртыш» в г. Павлодар, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Пожарные установили, что полностью выгорел одноэтажный кирпичный дом. Площадь составила 30 квадратных метров.

«В ходе разведки звено газодымозащитной службы обнаружило обгоревший труп 36-летнего мужчины, а также 62-летнюю хозяйку дачи, которую затем госпитализировали в первую городскую больницу», – проинформировали в пресс-службе областного департамента по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, с чердака извлекли 27-литровый газовый баллон.

Огонь тушили 11 сотрудников ДЧС Павлодарской области, использовали две спецмашины. Причину и ущерб устанавливают.





Фото: pavlodarnews.kz







