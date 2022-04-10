Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Мужчина погиб при срыве грузовика в ущелье в Алматинской области

Автор:  
Еламан Турысбеков
10 Апреля 2022, 13:57
Мужчина погиб при срыве грузовика в ущелье в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Грузовик сорвался в ущелье в Алматинской области, один человек погиб, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«9 апреля в 15:30 в департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области поступило сообщение о том, что в Ескелдинском районе, в ущелье «Черкасай» с горной дороги произошло опрокидывание в ущелье автомашины «Газ-66». В результате происшествия на месте скончался мужчина 1969 года рождения, еще один мужчина 1990 года рождения получил травмы», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

Силами спасателей оперативно-спасательного отряда ДЧС Алматинской области (5 сотрудников и одна единица техники), волонтеров (10 человек и 2 единицы техники) проведены работы по подъему из ущелья тела погибшего водителя.


Алматинская область   ДТП   Происшествия   Транспорт   Регионы   МЧС   ДЧС  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Пожар тушат в лесу в Восточном Казахстане
Пожар тушат в лесу в Восточном Казахстане
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Рекорд по потреблению электроэнергии побит в Узбекистане
Рекорд по потреблению электроэнергии побит в Узбекистане