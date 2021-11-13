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Мужчина погиб при пожаре в ВКО

13 Ноября 2021 12:04
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Мужчина погиб при пожаре в ВКО

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Глубоковском районе по улице Нагорная в квартире на втором этаже жилого дома произошел пожар. Пожарные обнаружили труп мужчины и спасли из задымленной квартиры девочку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС ВКО.

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«На момент прибытия пожарных подразделений горели личные вещи, постельные принадлежности. В первую очередь были эвакуированы жители, 3 человека, также звеном газодымозащитной службы из сильно задымленной соседней квартиры спасена девочка, 2007 года рождения. Одновременно, в квартире, где был очаг пожара, обнаружен труп мужчины, 1972 года рождения, с признаками отравления продуктами горения», - рассказали в ДЧС.

По информации пресс-службы ДЧС, огнеборцами оперативно ликвидирован огонь на площади 2 кв.м.

Предварительная причина пожара - неосторожность при курении в нетрезвом виде.

«Не допускайте небрежного обращения с огнём - не допускайте курения в постели, на лоджиях и балконах», - напоминают жителям области в ДЧС ВКО.

При пожаре:

1.Необходимо немедленно вызвать пожарную службу по телефону «101», сообщив свой точный адрес, объект пожара и встретить пожарную охрану. Детям - если рядом есть взрослые, сразу позвать их на помощь;

2.Если горение только началось, вы его легко затушите водой, накроете толстым одеялом, покрывалом, забросаете песком, землей;

3. Если вы видите, что не сможете справиться с огнем, и пожар принимает угрожающие размеры, срочно покиньте помещение;

4. Никогда не прячьтесь в задымленном помещении в укромные места.

«И помните, что пожар легче предупредить, чем погасить, и что маленькая спичка может обернуться большой бедой!»

При пожаре звоните по телефонам 101 и 112.


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#Восточно-Казахстанская область   #Происшествия   #Пожар   #ДЧС  
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