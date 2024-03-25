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    22:03, 24 Март 2024 | GMT +6

    Мужчина погиб при пожаре в Караганде

    Мужчина погиб при пожаре в Караганде
    Фото: кадр из видео

    В Караганде при пожаре спасли пятерых. На месте происшествия сотрудники противопожарной службы обнаружили тело мужчины, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Сегодня в 17:48 на пульт дежурного ДЧС поступило сообщение о возгорании квартиры в 5-этажном жилом доме. Бригада спасателей, прибыв на место пожара, спасла пятерых граждан, из них двое детей. Также огнеборцы эвакуировали еще пятерых человек.

    — На месте ликвидации огня были задействованы 30 человек личного состава и 7 единиц техники. Огонь устранили в 18:19 часов. Предварительная версия пожара — короткое замыкание электропроводов. На месте пожара обнаружено тело мужчины 1953 г. р., — сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

    Теги:
    ДЧС Пожар Карагандинская область Караганда Происшествия
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Айзада Агильбаева
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