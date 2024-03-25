Мужчина погиб при пожаре в Караганде

В Караганде при пожаре спасли пятерых. На месте происшествия сотрудники противопожарной службы обнаружили тело мужчины, передает корреспондент агентства Kazinform.

Сегодня в 17:48 на пульт дежурного ДЧС поступило сообщение о возгорании квартиры в 5-этажном жилом доме. Бригада спасателей, прибыв на место пожара, спасла пятерых граждан, из них двое детей. Также огнеборцы эвакуировали еще пятерых человек.