22:03, 24 Март 2024 | GMT +6
Мужчина погиб при пожаре в Караганде
В Караганде при пожаре спасли пятерых. На месте происшествия сотрудники противопожарной службы обнаружили тело мужчины, передает корреспондент агентства Kazinform.
Сегодня в 17:48 на пульт дежурного ДЧС поступило сообщение о возгорании квартиры в 5-этажном жилом доме. Бригада спасателей, прибыв на место пожара, спасла пятерых граждан, из них двое детей. Также огнеборцы эвакуировали еще пятерых человек.
— На месте ликвидации огня были задействованы 30 человек личного состава и 7 единиц техники. Огонь устранили в 18:19 часов. Предварительная версия пожара — короткое замыкание электропроводов. На месте пожара обнаружено тело мужчины 1953 г. р., — сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.