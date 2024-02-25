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    15:38, 25 Февраль 2024 | GMT +6

    Мужчина погиб при пожаре в Алматинской области

    пожар
    Фото: freepik.com

    Короткое замыкание электропроводов привело к гибели мужчины в Карасайском районе Алматинской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматинской области.

    25 февраля 2024 года в 02:49 в ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в Райымбекском сельском округе Карасайского района в жилом доме дачного общества «Ветеран-9» произошел пожар с обрушением потолочного перекрытия

    на площади 68 кв.м. На место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники департамента по ЧС Алматинской области и ДЧС г. Алматы. Расстояние от ближайшей пожарной части – 20 километров. Расстояние от областного центра г.Конаев - 100 км.

    В 04:00 пожар был локализован и в 05:03 часов ликвидирован. На месте пожара обнаружено тело хозяина дома, мужчины 1960 года рождения без признаков жизни.

    Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводов.

    Для выяснения причины пожара на место направлены исследовательская испытательная пожарная лаборатория и отдел дознания ДЧС Алматинской области.

    Теги:
    Пожар Регионы Алматинская область Происшествия
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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