Мужчина погиб при пожаре в Алматинской области

Короткое замыкание электропроводов привело к гибели мужчины в Карасайском районе Алматинской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматинской области.

25 февраля 2024 года в 02:49 в ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в Райымбекском сельском округе Карасайского района в жилом доме дачного общества «Ветеран-9» произошел пожар с обрушением потолочного перекрытия

на площади 68 кв.м. На место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники департамента по ЧС Алматинской области и ДЧС г. Алматы. Расстояние от ближайшей пожарной части – 20 километров. Расстояние от областного центра г.Конаев - 100 км.

В 04:00 пожар был локализован и в 05:03 часов ликвидирован. На месте пожара обнаружено тело хозяина дома, мужчины 1960 года рождения без признаков жизни.

Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводов.

Для выяснения причины пожара на место направлены исследовательская испытательная пожарная лаборатория и отдел дознания ДЧС Алматинской области.