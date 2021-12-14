Мужчина погиб при пожаре на даче в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – При пожаре, произошедшем на даче в кооперативе «Алмаз» города Кокшетау, один мужчина погиб, другой гражданин получил ожоги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области, пожар произошел 13 декабря в городе Кокшетау в жилом доме дачного кооператива «Алмаз».

«В ходе тушения было обнаружено тело 47-летнего мужчины. Еще один 39-летний мужчина, который находился в доме, успел выйти. Его с ожогами конечностей, рук и лица госпитализировали в больницу. По словам медиков, его состояние оценивается как стабильное, средней степени тяжести», - отметили в ведомстве.

Огнеборцами был извлечен один газовый баллон из кухонной комнаты. Второй баллон, находящийся на чердаке, взорвался при пожаре. Причина пожара устанавливается. На месте пожара работали 16 сотрудников ДЧС и 4 единицы техники.

«На момент прибытия пожарных подразделений дача была полностью охвачена огнем, это говорит о том, что поздно поступил вызов. Звеном газодымозащитной службы был извлечен один газовый баллон. Одновременно на первом этаже, где был очаг пожара, обнаружено тело мужчины 1974 года рождения», – рассказал начальник управления ЧС города Кокшетау Асет Джаксылыков.









Спасатели региона напомнили акмолинцам, что в большинстве случаев пожар – результат беспечности и небрежного отношения людей к соблюдению правил пожарной безопасности.

Напомним, недавно в городе Щучинске Бурабайского района Акмолинской области при пожаре была спасена 75-летняя пенсионерка.