РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:02, 13 Декабрь 2021 | GMT +6

    Мужчина погиб при пожаре на даче в Акмолинской области

    None
    None
    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – При пожаре, произошедшем на даче в кооперативе «Алмаз» города Кокшетау, один мужчина погиб, другой гражданин получил ожоги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области, пожар произошел 13 декабря в городе Кокшетау в жилом доме дачного кооператива «Алмаз».

    «В ходе тушения было обнаружено тело 47-летнего мужчины. Еще один 39-летний мужчина, который находился в доме, успел выйти. Его с ожогами конечностей, рук и лица госпитализировали в больницу. По словам медиков, его состояние оценивается как стабильное, средней степени тяжести», - отметили в ведомстве.

    Огнеборцами был извлечен один газовый баллон из кухонной комнаты. Второй баллон, находящийся на чердаке, взорвался при пожаре. Причина пожара устанавливается. На месте пожара работали 16 сотрудников ДЧС и 4 единицы техники.

    «На момент прибытия пожарных подразделений дача была полностью охвачена огнем, это говорит о том, что поздно поступил вызов. Звеном газодымозащитной службы был извлечен один газовый баллон. Одновременно на первом этаже, где был очаг пожара, обнаружено тело мужчины 1974 года рождения», – рассказал начальник управления ЧС города Кокшетау Асет Джаксылыков.



    Спасатели региона напомнили акмолинцам, что в большинстве случаев пожар – результат беспечности и небрежного отношения людей к соблюдению правил пожарной безопасности.

    Напомним, недавно в городе Щучинске Бурабайского района Акмолинской области при пожаре была спасена 75-летняя пенсионерка.


    Теги:
    ДЧС МЧС Пожар Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Видео Происшествия Акмолинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 14:13
    Визит Президента в Германию, блэкаут Караганды, «нет» коронавирусу, победы на Азиаде — обзор недели
    Сегодня, 13:58
    Казахстанская боксерша Наталья Богданова гарантировала себе медаль Азиады
    Сегодня, 13:46
    Взрыв произошел в Анкаре
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!