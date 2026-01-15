Мужчина погиб после падения с 16 этажа в Шымкенте: возбуждено дело о суициде

По предварительной информации, мужчина упал с высоты 16-го этажа и получил травмы, несовместимые с жизнью. Прибывшая на место происшествия бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть.

Факт происшествия подтвердили в правоохранительных органах. В полиции сообщили, что начаты процессуальные действия.

— В полицию поступило сообщение об обнаружении трупа во дворе многоквартирного жилого дома. Начато досудебное расследование по факту суицида. Проводятся все необходимые следственные мероприятия по установлению обстоятельств дела, — сообщили в ДП Шымкента.

Причины произошедшего и мотивы погибшего устанавливаются. Следствию предстоит выяснить, был ли это осознанный шаг, трагическая случайность или к произошедшему причастны третьи лица.

Ранее сообщалось о другом резонансном преступлении в Шымкенте. От ножевых ранений скончалась 21-летняя студентка Нурай Серикбай. Подозреваемого в убийстве задержали и поместили в изолятор временного содержания.