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    Мужчина погиб под колесами грузового поезда в Караганде

    Мужчина погиб на железнодорожной станции Караганды-Сортировочная. По факту происшествия транспортная полиция начала расследование, передает корреспондент агентства Kazinform.

    железная дорога поезд
    Фото: Kazinform/ИИ

    Несчастный случай произошел 1 сентября около 16:20. На станции Караганды-Сортировочная грузовой поезд сбил мужчину 1992 года рождения. От полученных травм он скончался на месте.
    Как сообщили в Департаменте полиции на транспорте, по факту случившегося возбуждено уголовное дело.

    — 1 сентября текущего года Управлением полиции на транспорте на станции Караганды-Сортировочная возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося, — сообщили в ДП на транспорте.

    В полиции отметили, что в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК иная информация разглашению не подлежит.

    Ранее сообщалось, что на станции Алматы-1 трое мужчин пытались запрыгнуть в поезд на ходу.

    Регионы Казахстана Полиция Ж/Д Карагандинская область Караганда Поезда Происшествия Уголовное дело
    Айзада Агильбаева
    Айзада Агильбаева
    Автор