Мужчина погиб под колесами грузового поезда в Караганде

Мужчина погиб на железнодорожной станции Караганды-Сортировочная. По факту происшествия транспортная полиция начала расследование, передает корреспондент агентства Kazinform.

Несчастный случай произошел 1 сентября около 16:20. На станции Караганды-Сортировочная грузовой поезд сбил мужчину 1992 года рождения. От полученных травм он скончался на месте.

Как сообщили в Департаменте полиции на транспорте, по факту случившегося возбуждено уголовное дело.

— 1 сентября текущего года Управлением полиции на транспорте на станции Караганды-Сортировочная возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося, — сообщили в ДП на транспорте.

В полиции отметили, что в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК иная информация разглашению не подлежит.

Ранее сообщалось, что на станции Алматы-1 трое мужчин пытались запрыгнуть в поезд на ходу.