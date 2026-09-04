Опасная выходка на станции Алматы-1: трое мужчин пытались запрыгнуть на поезд на ходу

Троих мужчин задержали транспортные полицейские на станции Алматы-1 после опасной выходки, которая создала угрозу безопасности движения, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz .

Инцидент произошел 2 сентября. В момент отправления пассажирского поезда сообщением Алматы — Атырау мужчины попытались на ходу запрыгнуть на подножку локомотива, удерживаясь за поручни.

Кроме того, они начали бросать посторонние предметы в кабину машиниста. Из-за возникшей угрозы безопасности людей машинист был вынужден применить экстренное торможение.

Незапланированная остановка поезда продлилась около двух минут.

Транспортные полицейские задержали нарушителей и доставили их в комнату полиции. В ходе проверки установлено, что это жители Жамбылской и Алматинской областей в возрасте от 32 до 35 лет.

В отношении мужчин начато административное производство. Основанием стали распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения, а также нарушение правил поведения на объектах железнодорожного транспорта.

Полиция напоминает, что железная дорога является зоной повышенной опасности, а нарушение установленных правил может создать угрозу жизни и здоровью людей и повлечь предусмотренную законом ответственность.

Ранее сообщалось о том, что подростки кидают камни в поезда: усилен контроль близ четырех станций в Казахстане.