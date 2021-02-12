Мужчина погиб под завалами на мусорной свалке в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Тело мужчины извлекли из под завала спасатели Службы 109 в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

11 февраля в 14:50 на пульт оперативного дежурного Службы спасения города Алматы поступил звонок о помощи. Звонивший сообщил, что во время выполнения земляных работ, на мусорной свалке за рынком «Кенжехан», расположенного в Алатауском районе, завалило мужчину, требуется помощь.

«На место происшествия незамедлительно выехала группа спасателей Службы 109 в количестве 12 человек и два кинологического расчёта. Прибыв на место, спасатели приступили к проведению поисково-спасательных работ. В ходе проведения спасательных работ было обнаружено тело мужчины, которое было извлечено из под завала и передано сотрудникам полиции и скорой помощи для проведения экспертизы», - сообщили в пресс-службе службы Спасения города.

В ведомстве уточнили, что мужчина умер.



В пресс-службе ДЧС города уточнили, что гражданин 1972 года рождения самовольно перелез через ограждение частной территории, вырыв яму при сборке металлолома, вследствие чего, произошел обвал твердо бытового мусора. Он безработный, ежедневный промысел – сборка металлолома.

На месте происшествия задействовано более 20 сотрудников Службы спасения, ДЧС, департамента полиции, скорой медпомощи, 10 единиц техники.