Мужчина погиб под колесами трактора в Акмолинской области

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, трагическое дорожно-транспортное происшествие с участием колесного трактора-погрузчика марки Lunking произошло 6 июня около 13:30 на полевой дороге в двух километрах от города Державинска.

— По предварительным данным, несмотря на то, что в кабине транспортного средства предусмотрено только одно посадочное место, пассажир расположился на кассетах фильтра. Во время движения пассажир, потеряв равновесие, выпал на проезжую часть прямо под заднее колесо трактора. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия, — сообщили в ведомстве.

Как установили полицейские, водитель был трезв. По данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека).

— Трактор помещён на специализированную стоянку, ведутся следственные действия, — добавили в ведомстве.

Стражи порядка напомнили работодателям и владельцам спецтехники о необходимости проводить регулярные инструктажи по технике безопасности и контролировать соблюдение всех норм эксплуатации техники.

Ранее сообщалось, что несколько дней устраняют последствия ДТП с 205-тонной фурой на трассе Тараз — Шымкент.