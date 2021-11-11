+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: -1 °С
USD 428.51 EUR 496.13
RUB 6.06 CNY 67.06
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Мужчина погиб под колесами грузовика в Алматы

11 Ноября 2021 21:00
Поделиться:
Мужчина погиб под колесами грузовика в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Один человек погиб в результате столкновения двух «КамАЗов» в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
В Рудном полицейский спас жизнь мужчине
Мать троих детей скончалась от побоев супруга в Алматы С фурой столкнулась легковушка в Актюбинской области Пассажирский автобус попал в аварию в Петропавловске

В департаменте полиции города сообщили, что дорожно-транспортное происшествие произошло на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Онгарсыновой.

«Машина, груженная щебнем, стояла по улице Онгарсыновой в южном направлении, по пути следования произошла незначительная поломка, водитель ждал техпомощи. В это время в стоящий «КамАЗ» на полном ходу въехал еще один грузовик. В результате мужчина, помогавший с ремонтом, от полученных травм скончался на месте происшествия. Еще один человек в тяжелом состоянии доставлен в одну из больниц города», - уточнили в пресс-службе департамента полиции.

По факту аварии со смертельным исходом полицейские начали досудебное производство. Назначены экспертизы.

Отметим, ранее школьник погиб под колесами грузовика в Алматинской области.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #ДТП   #Видео   #МВД РК  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
В Рудном полицейский спас жизнь мужчине
Мать троих детей скончалась от побоев супруга в Алматы
С фурой столкнулась легковушка в Актюбинской области
Пассажирский автобус попал в аварию в Петропавловске
Популярное
1 Руководителя столичного спецЦОНа уволили после эксперимента Багдата Мусина
2 В РК будут привлекать к ответственности за выезд из города в непогоду в зимнее время
3 1219 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
4 Угнанные в России машины нашли в СКО: вернут ли их казахстанцам
5 Будут отбираться кандидаты, у которых в приоритете патриотизм и служение народу – Анар Жаилганова
6 Дождь со снегом ожидается в Казахстане 11 ноября
Читайте также
В Рудном полицейский спас жизнь мужчине
Пассажирский автобус попал в аварию в Петропавловске
Руководителя столичного спецЦОНа уволили после эксперимента Багдата Мусина
В РК будут привлекать к ответственности за выезд из города в непогоду в зимнее время
1219 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
Угнанные в России машины нашли в СКО: вернут ли их казахстанцам
Будут отбираться кандидаты, у которых в приоритете патриотизм и служение народу – Анар Жаилганова
Дождь со снегом ожидается в Казахстане 11 ноября
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив