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    14:35, 10 Март 2022 | GMT +6

    Мужчина погиб на Шымбулаке при сходе лавины

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Посетитель горнолыжного курорта «Шымбулак» погиб при сходе снежной лавины во время катания на горных лыжах в результате столкновения с лавинорезом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе горнолыжного курорта сообщили, что случай произошел 10 марта.

    «В 10:58 утра спасателям курорта поступила информация о сходе лавины на участке выше 8-й опоры Комби-2. Прибывшие в 11:02 на место происшествия спасатели обнаружили часть тела на поверхности возле рассекателя лавин. Спасательная операция продолжалась не более трех минут.

    В 11:05 лыжника откопали без признаков жизни со следами удара головой об угол лавинореза. Посетитель выехал за пределы разрешенных для катания маркированных трасс, перелез через забор в зону внетрассового катания. У мужчины отсутствовало необходимое лавинное оборудование: бипер, щуп и лопата. В 11:25 он был доставлен в медпункт, где в 11:29 работники медпункта констатировали смерть», - сообщили подробности в пресс-службе ГК «Шымбулак».

    Отмечается, что мужчина спровоцировал сход лавины, унесшей его на лавинорез, где в результате трагического несчастного случая при столкновении об угол лавинореза он получил травмы головы, несовместимые с жизнью.

    Ранее в департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы призывали жителей быть осторожными в горах из-за угрозы схода лавин.


    Теги:
    МЧС Происшествия, ЧС Алматы Происшествия
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