Мужчина «подрался» с лифтом в Алматы: его наказали

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Житель Алматы устроил «разборки» с лифтом в одном из микрорайонов города. Мужчина неоднократно нажимал на кнопки, а затем и вовсе начал бить и пинать, в итоге сломал панель управления. Его личность установила полиция, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения, которая установлена в лифте. На кадрах видно, как мужчина заходит в лифт вместе с женщиной. Сначала он начал бить кнопки, а затем пинать. Напоследок он ударом кулака сломал их.

В департаменте полиции прокомментировали случай.

«И снова незаконные действия правонарушителя попали в социальные сети и стали основанием для принятия мер. Нами проведена соответствующая проверка. В результате личность мужчины на видео установлена. Это гр.Жунисов Т, 1978 года рождения (43 года). В его действиях усмотрены признаки административного правонарушения. В этой связи, он привлечён к административной ответственности по ст.434 КРК об АП (Мелкое хулиганство)», - написал в Instagram заместитель начальника полиции Алматы Рустам Абдрахманов.

Позже на странице Рустама Абдрахманова появилось видео, где мужчина извиняется за свой поступок. Он обещал, что впредь подобное не повторится. «Отмечу, что извинения не снимают предусмотренную Законом ответственность», - добавил замначальника ДП.







