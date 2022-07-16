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Мужчина отравился газом в Талдыкоргане
16 Июля 2022 20:34

Мужчина отравился газом в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Мужчину с признаками отравления природным газом госпитализировали в медицинское учреждение Талдыкоргана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области, 16 июля в 08.56 поступило сообщение о том, что в многоквартирном жилом доме в микрорайоне Коктем пахнет газом. На место вызова были направлены подразделения ДЧС, газовой службы, скорой медицинской помощи и полиции.

«Сотрудниками департамента был проведен поквартирный обход жилого дома, в ходе которого установлено, что запах газа идет из квартиры на шестом этаже. Однако дверь никто не открывал. Было принято решение войти в квартиру через балкон. В квартире на кровати лежал мужчина. Он был в сознании. Спасатели передали его работникам скорой медицинской помощи с признаками отравления природным газом, с дальнейшей госпитализацией в медицинское учреждения», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

В ходе обследования квартиры установлено, что кран природного газа был приоткрыт.


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Автор:
Корреспондент
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