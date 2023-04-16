Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Алматы

Мужчина открыл стрельбу из окна квартиры в Алматы: его задержали

Автор:  
Еламан Турысбеков
16 Апреля 2023, 19:28
Мужчина открыл стрельбу из окна квартиры в Алматы: его задержали

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полицейские Алматы задержали мужчину, стрелявшего из окна квартиры одного из домов в Ауэзовском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным департамента полиции города, на сообщение о мужчине, стрелявшем из окна квартиры одного из домов, первыми отреагировали патрульные и спецназ.

«Задержан гражданин К., 1959 года рождения, который, как установлено, будучи в состоянии алкогольного опьянения, произвел несколько выстрелов из зарегистрированного на его имя охотничьего ружья. Жертв и пострадавших нет. Правовая оценка его действиям будет дана в ходе расследования. Другие подробности, в соответствии со статьей 201 УПК РК, разглашению не подлежат», - проинформировали в пресс-службе ДП Алматы.


Алматы   Регионы  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
Мужчина заставлял брать кредиты жителя Кокшетау
Мужчина заставлял брать кредиты жителя Кокшетау
Почти 63 млрд тенге субсидий выделили сельскому хозяйству СКО
Почти 63 млрд тенге субсидий выделили сельскому хозяйству СКО
Штормовая погода ожидается в Астане и 12 областях Казахстана
Штормовая погода ожидается в Астане и 12 областях Казахстана
Работников нефтяных и сервисных предприятий Жанаозена начали анкетировать
Работников нефтяных и сервисных предприятий Жанаозена начали анкетировать
Какой будет погода в период посевной в СКО
Какой будет погода в период посевной в СКО
Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и еще трех городах Казахстана
Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и еще трех городах Казахстана
ФК «Тараз» разгромил «Актобе Жас» со счетом 7:1
ФК «Тараз» разгромил «Актобе Жас» со счетом 7:1
Уголовное дело завели по факту происшествия с пенсионеркой на эскалаторе в Акмолинской области
Уголовное дело завели по факту происшествия с пенсионеркой на эскалаторе в Акмолинской области