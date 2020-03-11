Мужчина открыл огонь на дороге в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы мужчина при конфликтной ситуации на дороге произвел выстрел в воздух из сигнального пистолета. Дело расследует полиция, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Данный факт в настоящее время расследуется в отделе полиции при управлении полиции Алмалинского района по ст. 293 УК РК (хулиганство).

«Установлено, что гр.К, 1983 года рождения, при конфликтной ситуации на дороге произвел выстрел в воздух из сигнального пистолета. Все подробности и обстоятельства инцидента будут установлены в ходе дальнейшего производства», - сообщили в пресс-службе департамента полиции города.

Сигнальный пистолет — огнестрельное оружие, стреляющее специальными сигнальными световыми или светошумовыми боевыми припасами, преимущественно ракетного типа. Обычно используется для подачи сигналов в целях управления или сообщения.