Мужчина открыл огонь на дороге в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы мужчина при конфликтной ситуации на дороге произвел выстрел в воздух из сигнального пистолета. Дело расследует полиция, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Данный факт в настоящее время расследуется в отделе полиции при управлении полиции Алмалинского района по ст. 293 УК РК (хулиганство).
«Установлено, что гр.К, 1983 года рождения, при конфликтной ситуации на дороге произвел выстрел в воздух из сигнального пистолета. Все подробности и обстоятельства инцидента будут установлены в ходе дальнейшего производства», - сообщили в пресс-службе департамента полиции города.
Сигнальный пистолет — огнестрельное оружие, стреляющее специальными сигнальными световыми или светошумовыми боевыми припасами, преимущественно ракетного типа. Обычно используется для подачи сигналов в целях управления или сообщения.
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