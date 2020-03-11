+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 6 °С
USD 393.60 EUR 446.85
RUB 5.47 CNY 56.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Мужчина открыл огонь на дороге в Алматы

11 Марта 2020 18:45
Поделиться:
Мужчина открыл огонь на дороге в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы мужчина при конфликтной ситуации на дороге произвел выстрел в воздух из сигнального пистолета. Дело расследует полиция, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Пятиступенчатый контроль ремонта дорог вводят в Караганде
Дорогу на Павлодар закрыли в Нур-Султане Все областные дороги закрыли в СКО Около 30 автомобилей оказались в снежном плену в ВКО

Данный факт в настоящее время расследуется в отделе полиции при управлении полиции Алмалинского района по ст. 293 УК РК (хулиганство).

«Установлено, что гр.К, 1983 года рождения, при конфликтной ситуации на дороге произвел выстрел в воздух из сигнального пистолета. Все подробности и обстоятельства инцидента будут установлены в ходе дальнейшего производства», - сообщили в пресс-службе департамента полиции города.

Сигнальный пистолет — огнестрельное оружие, стреляющее специальными сигнальными световыми или светошумовыми боевыми припасами, преимущественно ракетного типа. Обычно используется для подачи сигналов в целях управления или сообщения.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы, Происшествия, Другие государственные органы, Дороги,
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив