Мужчина обворовывал прихожан мечетей во время намаза в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы на территории Наурызбайского района на протяжении месяца мужчина промышлял кражами личного имущества прихожан мечетей во время намаза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Подозреваемый 27-летний мужчина приходил в мечети во время намаза. Выбирая удобный момент, он проверял содержимое карманов верхней одежды посетителей и похищал деньги», — сообщил начальник управления полиции Наурызбайского района подполковник полиции Дидар Аханов.

В настоящее время следствием установлена причастность подозреваемого к пяти аналогичным кражам чужого имущества. Ведется досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ст. 188 ч.3 УК РК (Кража).

Подозреваемый водворен в ИВС Департамента полиции города Алматы. Мужчина проверяется на причастность к другим преступлениям.