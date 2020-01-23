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Мужчина обворовывал прихожан мечетей во время намаза в Алматы

23 Января 2020 05:20
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Мужчина обворовывал прихожан мечетей во время намаза в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы на территории Наурызбайского района на протяжении месяца мужчина промышлял кражами личного имущества прихожан мечетей во время намаза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Подозреваемый 27-летний мужчина приходил в мечети во время намаза. Выбирая удобный момент, он проверял содержимое карманов верхней одежды посетителей и похищал деньги», — сообщил начальник управления полиции Наурызбайского района подполковник полиции Дидар Аханов.

В настоящее время следствием установлена причастность подозреваемого к пяти аналогичным кражам чужого имущества. Ведется досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ст. 188 ч.3 УК РК (Кража).

Подозреваемый водворен в ИВС Департамента полиции города Алматы. Мужчина проверяется на причастность к другим преступлениям.


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Ключевые слова: Алматы, МВД РК,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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