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    14:55, 24 Март 2022 | GMT +6

    Мужчина обворовывал детей и женщин в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Вор-карманник, обворовавший детей, задержан в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

    Он опустошал карманы в основном женщин и школьников.

    «Во время отработки по профилактике краж в общественном транспорте, сотрудниками нашего подразделения при содействии коллег из криминальной полиции города на одном из маршрутов общественного транспорта с поличным задержан гражданин Д., 1989 года рождения. Злоумышленник из кармана ребенка похитил смартфон. Мобильное устройство возвращено родителям школьника. В настоящее время проводится досудебное расследование. Подозреваемый арестован», – информировал начальник отдела полиции при УП Медеуского района Едилхан Байгараев.

    Также выясняется причастность уроженца Алматинской области к совершению других аналогичных преступлений. По данному факту в едином реестре досудебных расследований зарегистрировано уголовное дело по статье 188 УК РК.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Общество Алматы Происшествия Правоохранительные органы
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