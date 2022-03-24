Мужчина обворовывал детей и женщин в Алматы
Он опустошал карманы в основном женщин и школьников.
«Во время отработки по профилактике краж в общественном транспорте, сотрудниками нашего подразделения при содействии коллег из криминальной полиции города на одном из маршрутов общественного транспорта с поличным задержан гражданин Д., 1989 года рождения. Злоумышленник из кармана ребенка похитил смартфон. Мобильное устройство возвращено родителям школьника. В настоящее время проводится досудебное расследование. Подозреваемый арестован», – информировал начальник отдела полиции при УП Медеуского района Едилхан Байгараев.
Также выясняется причастность уроженца Алматинской области к совершению других аналогичных преступлений. По данному факту в едином реестре досудебных расследований зарегистрировано уголовное дело по статье 188 УК РК.