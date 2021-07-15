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    11:35, 15 Июль 2021 | GMT +6

    Мужчина обманывал казахстанцев с плохой кредитной историей

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Мужчина обманывал казахстанцев с плохой кредитной историей. Более десятка потерпевших по всей территории РК обратились в полицию с заявлением о мошенничестве, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

    По информации стражей порядка, гражданин А. предлагал людям с плохой кредитной историей «решить» этот вопрос. За свою «работу» он просил довольно приличную сумму. Доверчивым гражданам ничего не оставалось, как заплатить деньги и ждать. После получения денежных средств, мужчина скрывался в неизвестном направлении. А вырученные деньги использовал по своему усмотрению.

    «В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан 30-летний подозреваемый, уроженец Алматинской области. Сейчас уже доказано 10 фактов мошенничества. Причем нашлись потерпевшие не только с Алматы, обращались люди и с других городов Казахстана. По ним в едином реестре досудебного расследования возбуждено уголовное дело по ст. 190 ч.», – рассказал начальник Управления полиции Алмалинского района Есен Искаков.

    Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Полицейские убеждены, что обманутых людей намного больше.


    Теги:
    МВД РК Мошенничество Алматы Правоохранительные органы
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