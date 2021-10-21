Мужчина насмерть забил лошадь в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области задержали мужчину, насмерть забившего лошадь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Шардаринский РОП обратился местный житель. Со слов потерпевшего, некий мужчина забил до смерти лошадь неизвестным предметом.

Получив сообщение, сотрудники следственно-оперативной группы сразу же приступили к розыску злоумышленников. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники районного отделения полиции задержали мужчину по подозрению в убийстве домашнего животного. Задержанным оказался местный житель.

Как выяснилось, лошадь потерпевшего зашла на пастбище подозреваемого и нанесла значительный материальный ущерб. Железный предмет, которым наносили удары, был изъят как вещественное доказательство.

Сумма ущерба составила около одного миллиона тенге. Данный факт полицейские зарегистрировали по статье 202 УК РК «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». В данное время ведется досудебное расследование. Назначены экспертизы.