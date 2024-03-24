Мужчина напал с ножом на таксиста в Костанае

Грабитель напал на водителя такси в январе этого года. Мужчина попытался ограбить потерпевшего, но последний совершил наезд на патрульную машину, где находились полицейские, передает корреспондент агентства Kazinform.

Происшествие случилось ночью, 7 января. Подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь на заднем сиденье в салоне автомашины под управлением потерпевшего, приставил нож к шее последнего и потребовал от последнего денежные средства в размере 20 тысяч тенге.

Но таксист умышленно наехал на машину автопатруля, чтобы избежать доведения преступления до конца. В результате подсудимый попытался покинуть место происшествия, однако был задержан сотрудниками полиции.

В судебных прениях государственный обвинитель просил назначить ему 3,5 года лишения свободы в УИС средней безопасности, без конфискации имущества.

Потерпевший и его представитель просили строго не наказывать подсудимого, ввиду полного возмещения подсудимым причиненного ущерба и морального вреда.

Подсудимый вину признал и чистосердечно раскаялся, добровольно возместил потерпевшему причиненный материальный ущерб и моральный вред.

По итогу, суд признал подсудимого виновным и назначил ему 3,5 года условного отбывания наказания.

Приговор не вступил в законную силу.