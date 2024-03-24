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    10:06, 24 Март 2024 | GMT +6

    Мужчина напал с ножом на таксиста в Костанае

    такси
    Фото: pixabay.com

    Грабитель напал на водителя такси в январе этого года. Мужчина попытался ограбить потерпевшего, но последний совершил наезд на патрульную машину, где находились полицейские, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Происшествие случилось ночью, 7 января. Подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь на заднем сиденье в салоне автомашины под управлением потерпевшего, приставил нож к шее последнего и потребовал от последнего денежные средства в размере 20 тысяч тенге.

    Но таксист умышленно наехал на машину автопатруля, чтобы избежать доведения преступления до конца. В результате подсудимый попытался покинуть место происшествия, однако был задержан сотрудниками полиции.

    В судебных прениях государственный обвинитель просил назначить ему 3,5 года лишения свободы в УИС средней безопасности, без конфискации имущества.

    Потерпевший и его представитель просили строго не наказывать подсудимого, ввиду полного возмещения подсудимым причиненного ущерба и морального вреда.

    Подсудимый вину признал и чистосердечно раскаялся, добровольно возместил потерпевшему причиненный материальный ущерб и моральный вред.

    По итогу, суд признал подсудимого виновным и назначил ему 3,5 года условного отбывания наказания.

    Приговор не вступил в законную силу.

    Теги:
    Регионы Казахстана Суды Такси Костанай Нападение
    Дарья Аверченко
    Автор
    Дарья Аверченко
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