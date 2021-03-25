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    13:29, 25 Март 2021 | GMT +6

    Мужчина напал с ножом на девушку в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы неизвестный мужчина напал с ножом на девушку. Ее госпитализировали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Инцидент прокомментировали в полиции. Случай произошел вечером 24 марта.

    «Получила ножевое ранение от случайного прохожего. Удар в спину. Задеты легкие. Операцию сделали. Сейчас мне намного лучше. Благодарю докторов», - написала пострадавшая девушка в сети Instagram.

    Также она добавила, что не знает мужчину, который напал на нее.

    В пресс-службе Департамента полиции города Алматы отметили, что подозреваемый в совершении данного преступления был задержан «по горячим следам».

    «Это гражданин В., 1969 года рождения. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он беспричинно напал на прохожую девушку и нанес ей ножевое ранение. Девушка сейчас находится в больнице. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.293 УК РК (Хулиганство). Проводится следствие», - отметили в Департаменте полиции города.


    Теги:
    МВД РК Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Алматы Происшествия Правоохранительные органы
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