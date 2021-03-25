Мужчина напал с ножом на девушку в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы неизвестный мужчина напал с ножом на девушку. Ее госпитализировали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Инцидент прокомментировали в полиции. Случай произошел вечером 24 марта.

«Получила ножевое ранение от случайного прохожего. Удар в спину. Задеты легкие. Операцию сделали. Сейчас мне намного лучше. Благодарю докторов», - написала пострадавшая девушка в сети Instagram.

Также она добавила, что не знает мужчину, который напал на нее.

В пресс-службе Департамента полиции города Алматы отметили, что подозреваемый в совершении данного преступления был задержан «по горячим следам».

«Это гражданин В., 1969 года рождения. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он беспричинно напал на прохожую девушку и нанес ей ножевое ранение. Девушка сейчас находится в больнице. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.293 УК РК (Хулиганство). Проводится следствие», - отметили в Департаменте полиции города.