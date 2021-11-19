Мужчина «напал» на школьницу в Каскелене
АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В городе Каскелен Алматинской области мужчина «напал» на 12-летнюю школьницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Видео инцидента появилось в сети . В департаменте полиции Алматинской области уточнили, что указанное пришествие имело место 16 ноября около 13:00 часов в городе Каскелене по ул. Карасай батыра. В полицию поступило сообщение о помощи.
«По прибытию на место сотрудников полиции, к ним обратилась с заявлением женщина о том, что неизвестный мужчина в возрасте 35-40 лет на остановочном комплексе напал на ее 12-летную дочь. По данному факту установлен и доставлен в УП Карасайского района 39-летний гражданин.
При опросе несовершеннолетняя Н. пояснила, что по пути в школу к ней сзади подбежал мужчина, который схватив ее, потребовал деньги, однако, она вырвалась от него и продолжила путь. Возле остановочного комплекса указанный мужчина, вновь схватил за капюшон девочки и силой посадил на скамейку. В этот момент к ней на помощь подбежали люди, после чего мужчина убежал с места происшествия. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст.ст.24 ч.3, 191 ч.2 УК РК», - пояснили в пресс-службе ДП.
В ходе расследования будут назначены соответствующие экспертизы, проведены необходимые следственные действия, направленные на всесторонность, полноту и объективность исследования обстоятельств необходимых и достаточных для правильного разрешения дела.
Кроме того, указанный гражданин Республики Узбекистан за нарушения ст. 517 ч. 4 КоАП административном судом арестован на 30 суток и находится в приемник-распределителе УП.
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