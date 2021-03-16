Мужчина напал на работников скорой помощи, узнав о смерти отца в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области мужчина напал на сотрудников скорой медпомощи, прибывших на вызов. Об этом сообщили в управлении здравоохранения области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Инцидент произошел 15 марта в городе Есике.

«В 16:17 часов, фельдшеру Елекенову С.А поступил вызов по адресу г. Есик, дачи 4 км «Саяжай», участок, 244 по категорий 2.1. В связи с погодными условиями на вызов бригада приехала в 16:32. Со слов фельдшера Елекенова и водителя Молдахметова Д., при приезде скорой медпомощи на вызов их встретил мужчина, который находился в агрессивном состояний. Фельдшер осмотрев пациента констатировал биологическую смерть до приезда скорой. Снял ЭКГ (показала Ассистолию). Услышав о смерти отца, мужчина схватил нож и подбежал к карете скорой помощи», - сообщили в управлении.

Родственники умершего настояли на транспортировке мужчины и силой затащили труп в машину СМП. При приезде в Енбекшиказахскую межрайонную многопрофильную больницу (ЕММБ), в приемное отделение, мужчина ударил водителя Молдахметова по лицу, выражался нецензурной речью, затем мужчина еще раз ударил водителя по лицу, точнее в переносицу.

«Водитель упал на землю, ударил голову об асфальт. На месте ему была оказана медпомощь, он был доставлен на прием к травматологу. Диагноз: ЗЧМТ. СГМ. Перелом спинки носа. Госпитализирован в Енбекшиказахскую межрайонную многопрофильную больницу. По данному факту написано заявление в полицию», - добавили в управлении здравоохранения.