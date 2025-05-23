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    10:11, 23 Май 2025 | GMT +5

    Мужчина напал на девушку в Сатпаеве

    Случай произошел 22 мая. В Сатпаеве мужчина напал на девушку в подъезде. Преступника задержали, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: кадр с видео

    В сети появилось видео нападения мужчины на девушку. Судя по записям камеры наблюдения, злоумышленник зашел с ней в подъезд и внезапно потащил девушку в угол. 

    Жертва нападения начала громко кричать, после чего мужчина убежал. В департаменте полиции области Улытау сообщили, что задержали подозреваемого.

    - По факту нападения возбуждено уголовное дело. По горячим следам сотрудниками полиции подозреваемый установлен и задержан. Он водворен в изолятор временного содержания. Проводится расследование, - сообщили в полиции.

    Напомним, полиция Алматы задержала мужчину, ограбившего пожилую женщину.

    Теги:
    Полиция Карагандинская область Мужчины Нападение
    Айзада Агильбаева
    Айзада Агильбаева
    Автор
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