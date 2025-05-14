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    14:46, 14 Май 2025 | GMT +5

    В Алматы задержали подозреваемого в ограблении пенсионерки

    Полиция Алматы задержала мужчину, ограбившего пожилую женщину, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Алматы задержали подозреваемого в ограблении пенсионерки
    Кадр из видео

    Преступление произошло в одном из жилых домов Жетысуского района Алматы. Неизвестный мужчина ночью незаконно проник в квартиру пожилой женщины, воспользовавшись ее уязвимым положением, похитил ее деньги.

    Подозреваемого оперативно установили и задержали по подозрению в грабеже. Им оказался 39-летний мужчина.

    — Благодаря оперативным действиям сотрудников нашего подразделения, подозреваемый был установлен и задержан. В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания. Проводятся дальнейшие следственные действия, — сообщил начальник управления полиции Жетысуского района Жанибек Шынасилов.

    Полиция Алматы призывает горожан соблюдать меры личной безопасности, быть бдительными и незамедлительно сообщать в полицию при малейших признаках угрозы.

    Напомним, ранее в Алматы мужчина попытался ограбить банк, однако наткнулся на бронированное стекло.

    Теги:
    Пенсионеры Борьба с преступностью Алматы Нападение
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
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