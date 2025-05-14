В Алматы задержали подозреваемого в ограблении пенсионерки

Преступление произошло в одном из жилых домов Жетысуского района Алматы. Неизвестный мужчина ночью незаконно проник в квартиру пожилой женщины, воспользовавшись ее уязвимым положением, похитил ее деньги.

Подозреваемого оперативно установили и задержали по подозрению в грабеже. Им оказался 39-летний мужчина.

— Благодаря оперативным действиям сотрудников нашего подразделения, подозреваемый был установлен и задержан. В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания. Проводятся дальнейшие следственные действия, — сообщил начальник управления полиции Жетысуского района Жанибек Шынасилов.

Полиция Алматы призывает горожан соблюдать меры личной безопасности, быть бдительными и незамедлительно сообщать в полицию при малейших признаках угрозы.

Напомним, ранее в Алматы мужчина попытался ограбить банк, однако наткнулся на бронированное стекло.