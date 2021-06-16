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    20:23, 15 Июнь 2021 | GMT +6

    Мужчина нанес ножевые ранения брату в Алматинской области

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    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Мужчина нанес ножевые ранения брату в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

    11 июня в 13:15 часов в УП г. Талдыкоргана пришло сообщение о том, что в многопрофильную больницу из пос. Отенай доставлен 47-летний местный житель с многочисленными ножевыми ранения.

    «Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа задержала 22-летнего местного жителя. Им оказался брат потерпевшего, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по ст. 106 ч. 1 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Проводится досудебное расследование. Подозреваемый помещен в стационар психиатрической лечебницы», - сообщили в полиции.


    Теги:
    МВД РК Алматинская область Правоохранительные органы
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