АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Мужчина нанес ножевые ранения брату в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

11 июня в 13:15 часов в УП г. Талдыкоргана пришло сообщение о том, что в многопрофильную больницу из пос. Отенай доставлен 47-летний местный житель с многочисленными ножевыми ранения.

«Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа задержала 22-летнего местного жителя. Им оказался брат потерпевшего, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по ст. 106 ч. 1 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Проводится досудебное расследование. Подозреваемый помещен в стационар психиатрической лечебницы», - сообщили в полиции.