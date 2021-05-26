Мужчина на крыше АЗС напугал алматинцев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы полуголый мужчина забрался на крышу одной из автозаправок, отрывал обломки логотипа и кидал их вниз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео инцидента на автозаправочной станции Helios попало в сеть. На кадрах можно заметить, как мужчина, забравшись на вывеску одной из автозаправок, яростно отрывает части логотипа и кидает их вниз.









































В пресс-службе Департамента полиции Алматы сообщили, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 293 ч. 3 УК РК.

«Производство по уголовному делу осуществляет отдел полиции при УП Ауэзовского района. Подозреваемый задержан. Он находился в нетрезвом состоянии, что было установлено проведенным медицинским освидетельствованием. Причины конфликта и такого поведения станут известны в ходе следствия», - отметили в полиции.