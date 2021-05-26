РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:49, 26 Май 2021 | GMT +6

    Мужчина на крыше АЗС напугал алматинцев

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы полуголый мужчина забрался на крышу одной из автозаправок, отрывал обломки логотипа и кидал их вниз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео инцидента на автозаправочной станции Helios попало в сеть. На кадрах можно заметить, как мужчина, забравшись на вывеску одной из автозаправок, яростно отрывает части логотипа и кидает их вниз.












    В пресс-службе Департамента полиции Алматы сообщили, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 293 ч. 3 УК РК.

    «Производство по уголовному делу осуществляет отдел полиции при УП Ауэзовского района. Подозреваемый задержан. Он находился в нетрезвом состоянии, что было установлено проведенным медицинским освидетельствованием. Причины конфликта и такого поведения станут известны в ходе следствия», - отметили в полиции.


    Теги:
    МВД РК Видео Алматы Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!