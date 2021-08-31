Мужчина избил и ограбил собутыльника в Туркестанской области
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Грабитель, избивший собутыльника, наказан в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
В дежурную часть Тулькубасского РОП поступило сообщение из больницы о том, что к ним доставили молодого человека с телесными травмами. Полицейские оперативно прибыли в медучреждение, где расспросили потерпевшего о случившемся и установили обстоятельства.
Как выяснилось, местный житель распивал спиртные напитки в квартире со своим знакомым. Между собутыльниками произошла ссора, в результате которой знакомый избил его и силой отобрал верхнюю одежду.
Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 191 УК РК «Грабеж» и приступили к розыску подозреваемого. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские в течение суток задержали грабителя и доставили в районный отдел. После завершения досудебного расследования собранные материалы с обвинительным актом направили в суд Тулькубасского района для принятия законного решения. В итоге суд признал подсудимого виновным и приговорил его к 3,5 годам ограничения свободы.
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