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Мужчина избил девочку на детской площадке в Кентау

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
28 Апреля 2023, 23:55
Мужчина избил девочку на детской площадке в Кентау

КЕНТАУ. КАЗИНФОРМ – Мужчина избил девочку, которая играла во дворе. Его подозревают в попытке изнасилования малолетней, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

«26 апреля в больницу поступила несовершеннолетняя девочка с телесными травмами. В ходе проверки установлено, что примерно в 20:30 девочку, которая играла во дворе, без причины избил неизвестный.

Личность мужчины по видеозаписи установлена. Его доставили в отдел полиции. Им оказался ранее судимый местный житель. В отделении полиции Кентау данный факт зарегистрирован по части 1 статьи 293 УК РК «Хулиганство», - сообщили в пресс-службе городского отдела полиции.

В ведомстве добавили, что уголовное правонарушение переквалифицировали на статью 24 части 3, статьи 120 части 4 УК РК (Покушение на изнасилование малолетней). Подозреваемый взят под стражу. Выясняются все обстоятельства. Состояние потерпевшей удовлетворительное. Назначены все необходимые экспертизы.

Дело находится на контроле руководства ДП Туркестанской области.

Туркестанская область   Борьба с преступностью   МВД РК   Регионы   Криминал   Дети  
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