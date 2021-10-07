ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Мужчина из-за долгов отобрал телевизор и мебель у жительницы Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В дежурную часть Ордабасинского РОП обратилась одна из местных жительниц с заявлением о том, что к ней пришел некий знакомый и, требуя оплатить долг, самовольно забрал телевизор и кухонную мебель. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшей, составила около 200 тысяч тенге.

Получив сообщение, полицейские сразу же выехали на место происшествия и установили подозреваемого в самоуправстве и присвоении чужого имущества. Как выяснилось, сельчанка взяла у мужчины в магазине продукты в долг, однако до настоящего времени не расплатилась. Таким образом подозреваемый решил забрать долг противозаконным способом.

Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 389 УК «Самоуправство». Ведется расследование.