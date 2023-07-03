Мужчина и женщина сгорели в частном доме в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске при пожаре в частном жилом доме погибли два человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации начальника отдела организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ службы пожаротушения Адиля Спаена, сообщение о пожаре по улице 3-й Сенной поступило сегодня ранним утром, в 04:50. Горожане проинформировали о том, что из окон и дверей частного жилого дома идет дым. На место выехали сотрудники и техника двух пожарных частей Петропавловска и дежурная смена пожаротушения.

«До прибытия пожарных очевидцы, проезжающие мимо люди предпринимали действия. У входа на веранде было обнаружено тело 54-летней женщины без признаков жизни. После прибытия, спустя 10 минут, сотрудники звена газодымозащитной службы при разведке обнаружили обгоревшее тело 64-летнего мужчины. Пожар ликвидировали в 05:33», - прокомментировал А.Спаен.

В мае крупный пожар произошел по улице 5–й Сенной. Тогда сгорели девять частных домов, жертв удалось избежать.