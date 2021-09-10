Мужчина и женщина погибли при пожаре в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – При пожаре, произошедшем в Бурабайском районе Акмолинской области, погибли два человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ДЧС региона, трагедия произошла 9 сентября. В этот день в 21.40 в селе Карашилик Бурабайского района произошло возгорание дома общей площадью 60 кв. метров.

«При пожаре погибло два человека – 52-летний мужчина и 40-летняя женщина. Причина пожара устанавливается. Назначена судебно-медицинская экспертиза, на месте пожара работает исследовательская пожарная лаборатория», - отметили в ведомстве.

По словам очевидцев, погибшие переехали в этот дом около двух месяцев назад и работали на местной птицефабрике.

Как уточнили в ведомстве, пожар локализован в 22.06 и полностью ликвидирован в течение 25 минут. На тушение выезжали 13 человек и 3 единицы техники ДЧС, 8 человек и 3 единицы техники СОГ ОП Бурабайского района.

Спасатели региона напомнили, что необходимо содержать в исправном состоянии электропроводку и отопительные печи. А также нельзя злоупотреблять алкогольными напитками и курить в постели. Ежегодно на пожарах при неосторожном обращении с огнем, в большинстве случаев при курении в нетрезвом виде, гибнут люди.