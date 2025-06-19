Мужчина и ребенок погибли в колодце в Актюбинской области — опубликованы подробности

Напомним, в селе Жарлы Актюбинской области 9-летняя девочка упала в старый колодец, заполненный мусором. Мужчина 1987 года рождения попытался спасти ребенка и спустился в колодец, но выбраться обратно не смог.

Его звали Н. Бердигалиев, с сентября 2017 года он переехал в село Жарлы и начал работать тренером по вольной борьбе в Байганинской детско-юношеской спортивной школе. С того времени и до конца своей жизни он подготовил около 40 призеров и победителей республиканских и областных соревнований. Кроме того, 20 его учеников выполнили норматив на звание «Кандидат в мастера спорта Республики Казахстан».

У Н. Бердигалиева остались шестеро детей.

Подробности происшествия можно прочитать по ссылке.