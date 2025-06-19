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    17:14, 19 Июнь 2025 | GMT +5

    Мужчина и ребенок погибли в колодце в Актюбинской области — опубликованы подробности

    Областной акимат опубликовал информацию о мужчине и девочке, которые погибли после падения в заброшенный колодец в Актюбинской области, передает агентство Kazinform.

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    Фото: Ақтөбе облысы әкімінің баспасөз қызметі

    Напомним, в селе Жарлы Актюбинской области 9-летняя девочка упала в старый колодец, заполненный мусором. Мужчина 1987 года рождения попытался спасти ребенка и спустился в колодец, но выбраться обратно не смог.

    Его звали Н. Бердигалиев, с сентября 2017 года он переехал в село Жарлы и начал работать тренером по вольной борьбе в Байганинской детско-юношеской спортивной школе. С того времени и до конца своей жизни он подготовил около 40 призеров и победителей республиканских и областных соревнований. Кроме того, 20 его учеников выполнили норматив на звание «Кандидат в мастера спорта Республики Казахстан».

    У Н. Бердигалиева остались шестеро детей.

    Подробности происшествия можно прочитать по ссылке.

    Теги:
    Регионы Происшествия Актюбинская область
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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