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    13:54, 19 Июнь 2025 | GMT +5

    Мужчина и ребенок погибли после падения в заброшенный колодец в Актюбинской области

    В селе Жарлы Актюбинской области 9-летняя девочка упала в старый колодец, заполненный мусором. Мужчина 1987 года рождения попытался спасти ребёнка и спустился в колодец, но выбраться обратно не смог, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу ДЧС Актюбинской области.

    скорая помощь
    Фото: Максат Шагырбай / Kazinform

    Колодец был старым, глубиной 10 метров, давно не использовался, туда собирали мусорные отходы. Он принадлежал двум домам и был частично прикрыт деревянными досками и старой покрышкой. Когда дети игрались, девочка случайно провалилась в колодец. Сосед Нурбол Бердигалиев спустился в колодец, чтобы спасти девочку, однако отравившись газом, потерял сознание, — сообщили в акимате Байганинского района.

    По данным ДЧС, спасатели извлекли обоих из колодца без сознания.

    - Несмотря на оказанную первую медицинскую помощь, девочка и мужчина скончались, — сообщили в департаменте.

    По предварительной версии, они могли отравиться токсичными газами.

     

    Теги:
    ДЧС Регионы Видео Происшествия Актюбинская область
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
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