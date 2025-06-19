Мужчина и ребенок погибли после падения в заброшенный колодец в Актюбинской области
В селе Жарлы Актюбинской области 9-летняя девочка упала в старый колодец, заполненный мусором. Мужчина 1987 года рождения попытался спасти ребёнка и спустился в колодец, но выбраться обратно не смог, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу ДЧС Актюбинской области.
Колодец был старым, глубиной 10 метров, давно не использовался, туда собирали мусорные отходы. Он принадлежал двум домам и был частично прикрыт деревянными досками и старой покрышкой. Когда дети игрались, девочка случайно провалилась в колодец. Сосед Нурбол Бердигалиев спустился в колодец, чтобы спасти девочку, однако отравившись газом, потерял сознание, — сообщили в акимате Байганинского района.
По данным ДЧС, спасатели извлекли обоих из колодца без сознания.
- Несмотря на оказанную первую медицинскую помощь, девочка и мужчина скончались, — сообщили в департаменте.
По предварительной версии, они могли отравиться токсичными газами.