Мужчина и ребенок погибли после падения в заброшенный колодец в Актюбинской области

Колодец был старым, глубиной 10 метров, давно не использовался, туда собирали мусорные отходы. Он принадлежал двум домам и был частично прикрыт деревянными досками и старой покрышкой. Когда дети игрались, девочка случайно провалилась в колодец. Сосед Нурбол Бердигалиев спустился в колодец, чтобы спасти девочку, однако отравившись газом, потерял сознание, — сообщили в акимате Байганинского района.

По данным ДЧС, спасатели извлекли обоих из колодца без сознания.

- Несмотря на оказанную первую медицинскую помощь, девочка и мужчина скончались, — сообщили в департаменте.

По предварительной версии, они могли отравиться токсичными газами.