Мужчина и четверо детей скончались от отравления в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В селе Кольащы Ельтайского сельского округа Карасайского района шесть человек отравились неизвестным веществом, пятеро из них скончались, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ДЧС Алматинской области сообщили, что инцидент произошел 4 мая в 16:04.

«В дежурную часть ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в селе Кольащы Ельтайского сельского округа Карасайского района в частном жилом доме получили отравление неизвестным веществом шесть человек (2 взрослых и 4 детей).

Мужчина 1984 года рождения (отец) и четверо детей (дочь 2010 года рождения и сыновья 2008, 2013, 2018 года рождения) скончались. Женщина 1985 года рождения (мать) госпитализирована в Карасайскую многопрофильную межрайонную больницу села Шамалган. На сегодняшний день ее состояние стабильное, с ней работают психологи», - проинформировали в пресс-службе ДЧС региона.

Предварительная причина - отравление неизвестным веществом. Для выяснения обстоятельств на место вызова незамедлительно направили исследовательскую испытательную пожарную лабораторию департамента по ЧС, газовую службу и СЭС. Первично собранный материал передали в УП Карасайского района.